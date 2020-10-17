У Києві заарештували чоловіка, який напав на волонтера від партії Кличка
Київська міська прокуратура обрала запобіжний захід чоловікові, який завдав численних поранень учаснику АТО, волонтеру партії "УДАР".
Нападник буде перебувати під вартою два місяці – до 12 грудня 2020 року, повідомили в пресслужбі прокуратури.
Підозрюваного помістять у Київський слідчий ізолятор.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловікові, який завдав численних ножових поранень волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів. Термін дії постанови визначено до 12 грудня 2020 року", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
напад на волонтера партії "УДАР" Станіслава відбувся 14 жовтня. За словами мера столиці Віталія Кличка, хлопець роздавав на вулиці газети, поводився чемно, але коли відвернувся – зловмисник дістав ножа і поранив його в шию.
Волонтер, на якого днями напав в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік, прийшов до тями після операції. Він уже може розмовляти і почувається краще.