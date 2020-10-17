У Києві заарештували чоловіка, який напав на волонтера від партії Кличка

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Кримінал
2,1 т.
У Києві з ножем напали на волонтера партії УДАР

Київська міська прокуратура обрала запобіжний захід чоловікові, який завдав численних поранень учаснику АТО, волонтеру партії "УДАР".

Нападник буде перебувати під вартою два місяці – до 12 грудня 2020 року, повідомили в пресслужбі прокуратури.

Підозрюваного помістять у Київський слідчий ізолятор.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №9 чоловікові, який завдав численних ножових поранень волонтеру, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів. Термін дії постанови визначено до 12 грудня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

Нападника затримали на два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • напад на волонтера партії "УДАР" Станіслава відбувся 14 жовтня. За словами мера столиці Віталія Кличка, хлопець роздавав на вулиці газети, поводився чемно, але коли відвернувся – зловмисник дістав ножа і поранив його в шию.

  • Волонтер, на якого днями напав в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік, прийшов до тями після операції. Він уже може розмовляти і почувається краще.

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