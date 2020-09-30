У Києві за загадкових обставин загинула співробітниця посольства США

У Києві на вулиці Толбухіна біля залізничних ліній із травмою голови виявили співробітницю посольства США.

Жінка померла в лікарні того ж дня, 30 вересня, не приходячи до тями, повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

Під час огляду речей у неї знайшли посвідчення співробітниці посольства США.

Правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30-40 років. Його зріст 190-200 см, темне волосся (з боків підстрижене), був одягнений у чорні шорти, темно-сині кросівки і футболку. Тривають його пошуки.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", розповів в ефірі телеканалу "Наш" глава київської поліції Андрій Крищенко.

Він уточнив, що правоохоронці контактують з цього питання з американським посольством.

У поліції не уточнили ім'я жінки, але, як повідомляє "Цензор.Нет" з посиланням на свої джерела, її звуть Санвер Нікаело.

За словами співрозмовника, слідство розглядає версію, що жінку зачепив поїзд, наближення якого вона не почула. Її знайшли в навушниках на робочій гілці. Ймовірно, вона робила пробіжку.

За даними джерела, у співробітниці посольства глибока рана (близько 4 см) на потилиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Києві на Лисій горі знайшли тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Його шию пробили ножицями й обмотали ременем.