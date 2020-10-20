У Києві за добу друга людина з COVID-19 викинулася з лікарні. Фото

В Оболонському районі Києва чоловік із COVID-19 скоїв суїцид, вистрибнувши з медустанови. Трагедія трапилася в клінічній міській лікарні №8 по вулиці Кондратюка 20 жовтня.

Про інцидент повідомляла Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua", опублікувавши фото. Зазначимо, що це вже другий подібний випадок за останню добу в столиці.

"Одягнув костюм і по-ошатному вистрибнув одразу на смерть", – підписали в соцмережі знімок мертвої людини, накритої білим простирадлом біля будівлі клініки.

Джерела OBOZREVATEL підтвердили, що чоловік покінчив життя самогубством. Відомо, що він хворів на коронавірус. Записки поряд із ним не було виявлено.

На місці працювала слідчо-оперативна група, встановлюючи всі подробиці трагедії.

Чоловік вистрибнув із лікарні в Києві

Нагадаємо, що вночі 19 жовтня з вікна на четвертому поверсі інфекційного відділення Олександрівської лікарні, опорної для лікування хворих на коронавірус у Києві, викинулася жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві патрульні поліцейські в останню секунду запобігли самогубству жінки, яка збиралася стрибнути з балкона 15 поверху.