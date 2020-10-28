У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка. Фото з місця НП

Кирило Лютий Кримінал 00:48, 29.10.2020

У Дарницькому районі Києва в середу, 28 жовтня, з вікна багатоповерхівки випала жінка.

Як передає Telegram-канал "Київ оперативний", трагедія сталася близько 18:30 на вулиці Пчілки, 4.

"Спочатку ще подавала ознаки життя, але незабаром померла. Відомо, що дівчина була молода, мала двох дітей", – сказано в повідомленні.

Причина НП поки що невідома.

Трагедія сталася на вулиці Пчілки, 4.
"Київ оперативний"
Жінка померла від отриманих травм.
"Київ оперативний"
У неї залишилися двоє дітей.
"Київ оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Солом'янській з 9-го поверху житлового будинку випали жінка і малолітня дитина.

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