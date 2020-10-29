У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка. Фото з місця НП

У Дарницькому районі Києва в середу, 28 жовтня, з вікна багатоповерхівки випала жінка.

Як передає Telegram-канал "Київ оперативний", трагедія сталася близько 18:30 на вулиці Пчілки, 4.

"Спочатку ще подавала ознаки життя, але незабаром померла. Відомо, що дівчина була молода, мала двох дітей", – сказано в повідомленні.

Причина НП поки що невідома.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Солом'янській з 9-го поверху житлового будинку випали жінка і малолітня дитина.