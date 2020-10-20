У Києві з банкомату ювелірно викрали майже 300 тисяч гривень

У Подільському районі Києва невідомі викрали три касети з банкомату "Укргазбанку". Зникло понад 280 тис. грн.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, це сталося на проспекті Свободи, 22. Банкомат розташований у будівлі дитячої поліклініки.

"9 жовтня в банкомат завантажили п'ять касет із грошима, а 15-го в відділ моніторингу надійшов сигнал, що вже припинена видача грошей великими купюрами", – розповіло джерело.

За його словами, безпосередньо зникнення коштів виявили вже під час інкасації 19 жовтня.

"Банкомат не мав пошкоджень, тобто його не ламали фізично. Та й сигналізація не спрацювала", – пояснив співрозмовник OBOZREVATEL.

Зараз розслідуванням злочину займаються співробітники поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області правоохоронці затримали чоловіка та дівчину, які намагалися підірвати банкомат. А на території Вінницької та Київської областей поліцейські "взяли" членів озброєної банди, які підривали банкомати в різних регіонах країни.