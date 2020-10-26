У Києві влаштували полювання на "смачні" автомобілі: найнебезпечніші райони

На вулицях столиці щодня викрадають декілька автомобілів. Незважаючи на посилення покарання за цей вид злочинів, злодії викрадачі продовжують випробовувати удачу.

На які автомобілі "полюють" і в яких районах столиці – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Ніч – подруга злодіїв

Практично всі викрадення відбуваються вночі – коли власники сплять, а автомобіль припаркований прямо на вулиці біля будинку.

Так, у Печерському районі столиці вночі 24 жовтня викрали трирічний Jaguar XF – він був припаркований на вул. Івана Кудрі. Ціна на люксовий седан бізнес-класу 2017 року випуску стартує від 750 тисяч гривень.

У Дарницькому районі 22 жовтня з вулиці Бориспільської викрали Hyundai Santa Fe 2017 року випуску. Власник виявив зникнення близько шостої ранку.

Тієї ж ночі в Дніпровському районі на вулиці Миропільській зник Mazda 3 2014 р. в. Господиня автомобіля помітила зникнення близько восьмої години ранку.

Вночі 21 жовтня позбулася своєї машини й мешканка Оболонського району. Її Honda Clarity 2017 року випуску була припаркована на Оболонському проспекті.

Того ж дня злодії зазіхнули навіть на 18-річний ВАЗ 21015. Пропажу своєї машини, припаркованої на вул. Наумова у Святошинському районі, 71-річний киянин виявив о шостій годині ранку. Ще один старий витомобіль, ВАЗ 2113 (1982 р.в.), викрали 25 жовтня в Шевченківському районі з проспекту Перемоги.

У Деснянському районі на вул. Бальзака вночі 20 жовтня в киянки викрали KIA Sportage 2018 року випуску. А на вулиці Златоустівській (Шевченківський район) викрали Mitsubishi Outlander 2017 р.в.

Днем раніше на вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі киянин втратив Mazda 6 2015 року випуску. Чоловік побачив, що авто немає на місці, також уже вранці.

Квартирному крадію привалила удача

Незвичайний випадок стався в Голосіївському районі столиці. Вночі 19 жовтня злочинець підібрав ключі до замка і обчистив квартиру на вулиці Новопирогівській.

Він забрав гроші, мобільні телефони, а заодно ключі й документи на BYD F3. Автомобіль 2013 року випуску був припаркований біля багатоповерхівки. У результаті злодій поїхав на чужій машині.

За викрадення – до в'язниці

Відповідно до закону №3301, який набув чинності 25 вересня, викрадачам тепер загрожує більш серйозна відповідальність. Як пояснив заступник глави МВС Антон Геращенко, раніше особа, що здійснювала викрадення автомобіля вперше, мала можливість заплатити штраф або відбутися умовним покаранням. У новій редакції закону цю норму прибрали.

Тепер людина, яка зазіхає на чужу власність, буде нести кримінальну відповідальність.

Що тепер загрожує автокрадіям?

За крадіжку авто – позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Раніше ж за такі дії був штраф. Якщо ж незаконні дії були вчинені у складі злочинної групи та з застосуванням насильства – від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

За викрадення автомобіля за допомогою електронних пристроїв – позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такого.

За незаконну зміну номера кузова автомобіля, шасі та двигуна – до 5 років позбавлення волі.

За організацію місць, де зберігаються або розбираються викрадені автомобілі – до 5 років (або до 7, якщо йдеться про організовану злочинну групу).

Визначення ступеня тяжкості злочину буде залежати від повної вартості автомобіля, а не шкоди, яку було заподіяно. Наприклад, за крадіжку машини вартістю від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (приблизно 105 000 – 265 000 гривень) будуть також карати позбавленням волі строком від 5 до 8 років.

Наскільки злочинці "прислухаються" до посилення покарання за викрадення – покаже час. А поки що жага наживи виявляється сильнішою за страх позбавлення волі.