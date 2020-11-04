У Києві влаштували "полювання" на люксові автомобілі – які моделі в зоні ризику

На вулицях Києва сталося кілька викрадень люксових автомобілів Lexus.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, тільки за добу, 2 листопада, в Дарницькому і Голосіївському районах столиці власники позбулися двох машин.

На Дніпровській набережній викрали Lexus GХ-470, а на вулиці Голосіївській – Lexus LХ-570 на донецьких номерах.

Ще одне заволодіння транспортним засобом також відбулося в Голосіївському районі, але 23 жовтня. Тоді викрали теж Lexus LX-570.

Вартість Lexus LX-570 стартує від 30 тисяч. auto.ria.com

Зазначимо, що всі три викрадення сталися вночі, а всі автомобілі – 2010 року випуску.

Lexus GX-470 – середньорозмірний позашляховик преміумкласу. Ціна за авто 2010 року випуску стартує від 20 тисяч доларів. Оголошень щодо продажу таких авто дуже мало. Lexus LX-570 – повнорозмірний позашляховик. Вартість автомобіля 2010 р. в. – від 30 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях столиці щодня викрадають по кілька автомобілів. Незважаючи на посилення покарання за цей вид злочинів, викрадачі продовжують випробовувати удачу.

Що тепер загрожує автокрадіям?

В Україні посилили відповідальність за викрадення авто

За крадіжку авто – позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Раніше ж за такі дії був штраф. Якщо ж незаконні дії були вчинені у складі злочинної групи та з застосуванням насильства – від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

За викрадення автомобіля за допомогою електронних пристроїв – позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такого.

За незаконну зміну номера кузова автомобіля, шасі та двигуна – до 5 років позбавлення волі.

За організацію місць, де зберігаються або розбираються викрадені автомобілі, – до 5 років (або до 7, якщо йдеться про організовану злочинну групу).

Визначення ступеня тяжкості злочину буде залежати від повної вартості автомобіля, а не шкоди, яку було заподіяно. Наприклад, за крадіжку машини вартістю від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (приблизно 105 000 – 265 000 гривень) будуть також карати позбавленням волі строком від 5 до 8 років.