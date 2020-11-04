У Києві влаштували "полювання" на люксові автомобілі – які моделі в зоні ризику

На вулицях Києва сталося кілька викрадень люксових автомобілів Lexus.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, тільки за добу, 2 листопада, в Дарницькому і Голосіївському районах столиці власники позбулися двох машин.

На Дніпровській набережній викрали Lexus GХ-470, а на вулиці Голосіївській – Lexus LХ-570 на донецьких номерах.

Ще одне заволодіння транспортним засобом також відбулося в Голосіївському районі, але 23 жовтня. Тоді викрали теж Lexus LX-570.

Зазначимо, що всі три викрадення сталися вночі, а всі автомобілі – 2010 року випуску.

Lexus GX-470 – середньорозмірний позашляховик преміумкласу. Ціна за авто 2010 року випуску стартує від 20 тисяч доларів. Оголошень щодо продажу таких авто дуже мало. Lexus LX-570 – повнорозмірний позашляховик. Вартість автомобіля 2010 р. в. – від 30 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях столиці щодня викрадають по кілька автомобілів. Незважаючи на посилення покарання за цей вид злочинів, викрадачі продовжують випробовувати удачу.

За крадіжку авто – позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Раніше ж за такі дії був штраф. Якщо ж незаконні дії були вчинені у складі злочинної групи та з застосуванням насильства – від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

За викрадення автомобіля за допомогою електронних пристроїв – позбавлення волі на термін від 5 до 8 років із конфіскацією майна або без такого.

За незаконну зміну номера кузова автомобіля, шасі та двигуна – до 5 років позбавлення волі.

За організацію місць, де зберігаються або розбираються викрадені автомобілі, – до 5 років (або до 7, якщо йдеться про організовану злочинну групу).

Визначення ступеня тяжкості злочину буде залежати від повної вартості автомобіля, а не шкоди, яку було заподіяно. Наприклад, за крадіжку машини вартістю від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів (приблизно 105 000 – 265 000 гривень) будуть також карати позбавленням волі строком від 5 до 8 років.