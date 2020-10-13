У Києві викрали службове авто прокурора ОГП

У Києві в ніч на 13 жовтня викрали службову машину з автопарку Офісу генерального прокурора.

Авто Toyota Camry з держномером АА0030МО викрали зі стоянки під охороною по вулиці Радунській, 9. Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах.

Відзначається, що авто обслуговувало начальника Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР та нагляду за його оперативними підрозділами ОГП Олександра Панова. Про зникнення авто повідомив водій, який заявив у поліцію про викрадення о 6:38.

Слідчо-оперативні заходи показали, що викрадений автомобіль було помічено о 03:37 на вулиці Пухівській. Додамо, що авто було вкрадено з номерами прикриття – АА6298АС.

Зараз вирішується питання про внесення даних до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3. ст. 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві викрали авто в голови правління великої страхової компанії.