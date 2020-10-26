У Києві спіймали підозрюваного в жорстокому вбивстві жінки. Фото

Київські оперативники менш ніж за добу розшукали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві знайомої на вулиці Закревського в Деснянському районі столиці.

Як повідомляється на сайті управління Національної поліції в Києві, тіло жінки із численними ушкодженнями та ознаками насильницької смерті виявили на зупинці громадського транспорту перехожі. Після прибуття поліцейські оглянули місце та опитали свідків (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час огляду тіла жінки криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що, ймовірно, її задушили. Поряд ми знайшли особисті речі невідомої, а згодом встановили її особу. Це – 46-річна жителька столиці, в якої напередодні стався конфлікт зі знайомим. Для встановлення остаточної причини смерті тіло померлої відправили на судово-медичну експертизу", – розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Під час оперативно-розшукових заходів оперативники встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки.

Наразі чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Убита була 46-річною жителькою столиці

Криміналісти виявили на тілі сліди асфіксії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня на вулиці Закревського в Києві (мікрорайон Троєщина) знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті.

За даними власних джерел OBOZREVATEL, жінка добровільно пішла за ймовірним убивцею.