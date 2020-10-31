У Києві п'яний водій насадив свій автомобіль на дорожній відбійник. Фото

Юрій Сергієнко Кримінал 01:06, 1.11.2020

У Голосіївському районі Києва в суботу, 31 жовтня, водій врізався в дорожній відбійник.

Аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова між автовокзалом і Одеською площею, повідомляє "Київ оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Автомобіль врізався в дорожній відбійник.

В результаті металева огорожа пробила Renault.

Машину пробило металевою огорожею.

"З боку автовокзалу в сторону Одеської площі гнав водій Renault. Не помітив відбійник і насадив своє авто на нього", – йдеться в повідомленні.

Водій врізався у відбійник у Києві.

Зазначається, що тест на алкоголь показав 1,3 проміле.

Наслідки зіткнення з відбійником в Києві.

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

ДТП сталася між автовокзалом і Одеською площею.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському районі Києва 31 жовтня сталася ДТП за участю двох автомобілів, в результаті чого один з них відкинуло на підлітка, який стояв на тротуарі.

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