У Києві п'яний водій насадив свій автомобіль на дорожній відбійник. Фото
Постраждалих в результаті аварії немає
У водія виявили 1,3 проміле алкоголю
У Голосіївському районі Києва в суботу, 31 жовтня, водій врізався в дорожній відбійник.
Аварія сталася на проспекті Академіка Глушкова між автовокзалом і Одеською площею, повідомляє "Київ оперативний" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В результаті металева огорожа пробила Renault.
"З боку автовокзалу в сторону Одеської площі гнав водій Renault. Не помітив відбійник і насадив своє авто на нього", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тест на алкоголь показав 1,3 проміле.
Постраждалих внаслідок ДТП немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Подільському районі Києва 31 жовтня сталася ДТП за участю двох автомобілів, в результаті чого один з них відкинуло на підлітка, який стояв на тротуарі.