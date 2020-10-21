У Києві п'яний напав із ножем на пасажирів автобуса: є поранені

У Києві поліцейські охорони затримали нетверезого чоловіка, який ножем поранив пасажирів рейсового автобуса, який прямував зі столиці до Харкова. Постраждалим було надано меддопомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Нападником же виявився 35-річний харків’янин, і за фактом його хуліганських дій уже розпочато кримінальне провадження. Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Києві з посиланням на начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артема Баранова.

За його словами, чоловік у салоні агресивно поводився щодо інших громадян. Після зауважень він почав штовханину й поранив декількох осіб ножем.

Із повідомленням про інцидент до столичної поліції звернувся водій транспортного засобу. На розшук зловмисника оперативний черговий зорієнтував наряди поліції охорони та патрульних, а на місце виїхали швидка й слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

"Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу", – розповів Баранов.

Він зазначив, що наряд поліції охорони затримав фігуранта неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест для встановлення його стану сп’яніння – драгер показав 1,8 проміле. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який, імовірно, і викинув нападник.

"Ми затримали 35-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше він не притягувався до кримінальної відповідальності", – додав старший лейтенант поліції.

Нині слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня в Солом'янському районі Києва озброєний чоловік поранив волонтера партії "УДАР". За словами мера столиці Віталія Кличка, хлопець роздавав на вулиці газети, поводився чемно, але коли відвернувся – зловмисник дістав ніж і поранив його в шию.