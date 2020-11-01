У Києві повідомили про замінування мосту Патона: рух обмежено

Карина Бондаренко Кримінал 10:53, 1.11.2020 Оновлено: 11:25, 1.11.2020

Вранці в неділю, 1 листопада, у Києві невідомий повідомив про мінування мосту Патона.

Фахівці вже почали перевірку на наявність вибухівки, на місці працює поліція. Про це OBOZREVATEL розповіли у пресслужбі столичної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рух мостом тимчасово обмежено в обох напрямках.

Міст Патона в Києві.
Карти
Рух мостом Патона обмежили.
dtp.kiev.ua
Повідомили про мінування мосту Патона.
Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Києві проведуть реставрацію і ремонт моста Патона. Роботи повинні завершитися до кінця 2025 року. Відповідне розпорядження №1431 ухвалено Київською міською державною адміністрацією.

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