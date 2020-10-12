У Києві пограбували квартиру нардепа від ОПЗЖ

У Києві невідомі пограбували квартиру народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Колтуновича.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, про інцидент нардеп дізнався приблизно о 21:45 в понеділок, 12 жовтня.

За словами Колтуновича, зловмисники зламали замки вхідних дверей і проникли в квартиру, яка розташована в Солом'янському районі. У нього вкрали весільні обручки й півтори тисячі доларів.

Як писав OBOZREVATEL, недавно НАБУ і СБУ під час обшуків в Одесі виявили "білий порошок" у кандидата в депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Баранського.