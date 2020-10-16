У Києві побили ветерана АТО, що побував у полоні, та його дружину. Фото

У п'ятницю, 16 жовтня, у Києві побили учасника АТО, який побував у полоні терористів і був звільнений у грудні 2019 року.

Про це уFacebook повідомила військова ЗСУ Тетяна Нун. Після побиття чоловіка відвезли на "швидкій допомозі" в лікарню.

"У центрі Києва побили побратима Івана. Ваня – учасник АТО, у полоні був 2 роки і 11 місяців, у грудні його звільнили з полону, лікувався досі в госпіталі (травми й захворювання після полону)", – розповіла вона.

За її словами, чоловіка побили, коли він забирав на "Новій пошті" волонтерський візок для бійців.

"Пі*араси на БМВ вирішили, що їм усе дозволено і припаркувалися на дорозі так, що їх об'їхати було неможливо. Іван їм посигналив, із машини відразу вийшли два у*обки та почали бити нашого побратима. З Іваном у машині була його дружина, вона відразу вискочила й почала заступатися. Вона також була побита цими у*обками. Коли викликали поліцію, нападники намагалися втекти, ударивши ще бампером машину Івана", – розповіла Нун.

Вона додала, що чоловіка відвезли в лікарню, а нападники зникли. Також вона опублікувала фото постраждалого та авто нападників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві побили ветерана АТО Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину.