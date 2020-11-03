У Києві озброєна жінка влаштувала груповий наліт на квартиру матері

У Деснянському районі Києва стався розбійний напад, під час якого побили літню жінку і змусили віддати гроші.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, це відбулося в одному з будинків на вул. Лісківській. Увечері 1 листопада в квартиру на 16 поверсі увірвалися троє злочинців – жінка і двоє чоловіків.

Вони побили господарку квартири, 70-річну жінку. А її рідна дочка з ножем у руці зажадала від матері віддати всі гроші. Злочинниці, за даними джерела, 41 рік.

Здобиччю учасників розбійного нападу стало близько 10 тисяч гривень і ключі від автомобіля сина господарки квартири (молодшого брата нападниці). Потім злочинці викрали автомобіль Chery Eastar, однак правоохоронці вже повернули його власнику.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) КК України.

Зараз поліцейські продовжують розшук злочинців. У разі затримання їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва дівчина з Луганська завдала ножові поранення господарю квартири. А під час грабежів на вулицях столиці злочинці частіше стали надягати медичні маски.