У Києві некерована вантажівка-бетономішалка зім'яла п'ять автомобілів. Відео

Увечері 16 жовтня на Подолі в Києві сталася велика ДТП за участю вантажівки -бетономішалки і п'яти легкових автомобілів.

Аварія трапилася на вулиці Лук'янівська, повідомляє dtp.kiev.ua (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього вантажівка пошкодила п'ять машин в Києві. кадр відео

Зазначається, що під час руху до Верхнього і Нижнього валів у вантажівки відмовили гальма. В результаті машина зім'яла п'ять легковиків і врізалася в паркан.

Деякі автомобілі серйозно пошкоджені. кадр відео

Постраждало двоє людей – перехожі, які зперебували в момент події на Лук'янівській.

Вантажівка в Києві зім'яла кілька автомобілів кадр відео

Очевидці розповіли, що три з п'яти автомобілів серйозно пошкоджені.

Аварія сталася на Лук'янівській. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області сталася аварія за участю військової вантажівки і легкового автомобіля, в результаті якої постраждало двоє людей.