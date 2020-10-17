У Києві некерована вантажівка-бетономішалка зім'яла п'ять автомобілів. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Кримінал
2,4 т.

  • Деякі автомобілі дуже сильно пошкоджені

  • Постраждалими виявилися перехожі

На Лук'янівській сталася велика ДТП

Увечері 16 жовтня на Подолі в Києві сталася велика ДТП за участю вантажівки -бетономішалки і п'яти легкових автомобілів.

Аварія трапилася на вулиці Лук'янівська, повідомляє dtp.kiev.ua (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього вантажівка пошкодила п'ять машин в Києві.

Зазначається, що під час руху до Верхнього і Нижнього валів у вантажівки відмовили гальма. В результаті машина зім'яла п'ять легковиків і врізалася в паркан.

Деякі автомобілі серйозно пошкоджені.

Постраждало двоє людей – перехожі, які зперебували в момент події на Лук'янівській.

Вантажівка в Києві зім'яла кілька автомобілів

Очевидці розповіли, що три з п'яти автомобілів серйозно пошкоджені.

Аварія сталася на Лук'янівській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області сталася аварія за участю військової вантажівки і легкового автомобіля, в результаті якої постраждало двоє людей.

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