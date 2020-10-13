У центрі Києва силовики зі стріляниною затримали грабіжників. Фото і відео спецоперації

Увечері 13 жовтня в центрі Києва – на Хрещатику – за участю спецпідрозділу Нацполіції КОРД пройшла спецоперація із затримання підозрюваних у пограбуваннях.

Інформацію підтвердила пресслужба столичної поліції. На сайті правоохоронців повідомляється, що зловмисники підшукували жертв біля обмінників. Після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші (щоб подивитися відео затримання, доскрольте сторінку до кінця).

У Києві пройшло гучне затримання. Telegram / Политика Страны

Затримані, попередньо, – громадяни Грузії. Telegram / Политика Страны

"Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю", – сказано в повідомленні. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав.

КОРД у центрі Києва. Киев Оперативный

Як повідомила в Telegram "Политика Страны", співробітники правоохоронних органів на мікроавтобусі врізалися в автомобіль підозрюваних. Було затримано двох чоловіків.

PavlovskyNews у Telegram писав, що рух у центрі столиці тимчасово перекрили поліція і люди у військовій формі та в балаклавах.

Силовики перекрили рух. Telegram / PavlovskyNews

Правоохоронці стріляли по колесах порушників. Telegram / PavlovskyNews

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів, що силовики стріляли по колесах автомобіля.

За словами Шевченка, затримані двоє громадян іншої держави, які зараз перебувають під запобіжним заходом, не пов'язаним з утриманням під вартою, за ряд грабежів. Уже в статусі підозрюваних вони продовжили грабувати.

Затримані в день спецоперації вкрали сумку з грошима. kyiv.npu.gov.ua

В авто розбите заднє скло. kyiv.npu.gov.ua

Підозрюваними виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони 13 жовтня на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Як писав OBOZREVATEL, у Васильківському районі Київської області в ніч на 13 жовтня позашляховик Mazda СХ5 врізався в машину патрульної поліції, яка приїхала на оформлення смертельної аварії.