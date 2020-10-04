У Києві мотоцикліст на ходу відкрив стрілянину по перехожих. Відео погоні

У Києві мотоцикліст на ходу відкрив стрілянину по перехожих. Патрульні влаштували погоню за водієм.

Інцидент стався близько 21:00 на вулиці Казимира Малевича, повідомляє в Telegram-каналі патрульної поліції Києва (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами очевидців, мотоцикліст, який проїжджав повз, дістав пістолет і відкрив стрілянину в напрямку перехожих. Потім він поїхав на вулицю Антоновича.

Патрульні помітили транспортний засіб, який підходив за орієнтуванням, на вулиці Діловий. Водій проігнорував вимогу зупинитися і намагався втекти. У підсумку він врізався в автомобіль правоохоронців і отримав травму ноги.

"При собі він мав предмет, схожий на зброю. Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу і викликали швидку", – уточнили в поліції.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Встановлюються обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня на залізничному вокзалі в Києві стався конфлікт зі стріляниною.