У Києві маршрутка з пасажирами загорілася на ходу. Відео НП

У Києві на вулиці Сім'ї Кульженків загорілася маршрутка просто під час руху і з пасажирами всередині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота "Київ Оперативний". Там зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В перші хвилини після займання, водії, що проїжджали повз, витратили на гасіння пожежі не один вогнегасник. Пізніше до боротьби із вогнем долучилися рятувальники, які прибули на двох пожежних машинах.

"Водії, які проїздили повз кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали. На щастя, ніхто не постраждав", – розповіли у спільноті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 4 жовтня, у Києві на проспекті Свободи, 20, маршрутка №465 збила трьох осіб, внаслідок чого одна людина загинула.