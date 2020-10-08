У Києві маршрутка з пасажирами загорілася на ходу. Відео НП

Obozrevatel
Obozrevatel
Кримінал
5,1 т.

  • Гасити пожежу допомагали інші водії

  • Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Києві маршрутка загорілася під час руху

У Києві на вулиці Сім'ї Кульженків загорілася маршрутка просто під час руху і з пасажирами всередині.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє спільнота "Київ Оперативний". Там зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

В перші хвилини після займання, водії, що проїжджали повз, витратили на гасіння пожежі не один вогнегасник. Пізніше до боротьби із вогнем долучилися рятувальники, які прибули на двох пожежних машинах.

У Києві маршрутка з пасажирами загорілася на ходу. Відео НП

"Водії, які проїздили повз кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Трохи згодом вже і рятувальники ДСНС під‘їхали. На щастя, ніхто не постраждав", – розповіли у спільноті.

У Києві маршрутка з пасажирами загорілася на ходу. Відео НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 4 жовтня, у Києві на проспекті Свободи, 20, маршрутка №465 збила трьох осіб, внаслідок чого одна людина загинула.

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