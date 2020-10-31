У Києві грабіжники масово наділи медичні маски: де нападають і кому бути обережнішим

У Києві за тиждень з 23 до 29 жовтня за офіційною статистикою поліції відбулося 23 грабежі та один розбій. До того ж дедалі частіше злочинці під час нападів використовують медичні маски, а це серйозно ускладнює роботу правоохоронців.

Що відбувається – розбирався OBOZREVATEL.

Грабіжники роблять "запас"

Під час весняного карантину через пандемію коронавірусу рівень вуличної злочинності у Києві серйозно знизився. Тоді не працював громадський транспорт, торгові центри та кафе, а більшість киян сиділи по домівках.

"Однак після скасування обмежувальних заходів ситуація з грабежами кардинально змінилася. Але, на жаль, на користь злочинців", – розповіло джерело OBOZREVATEL у правоохоронних органах.

До того ж, на його думку, зараз є ризик зростання крадіжок і грабежів на вулицях столиці на тлі збільшення кількості хворих на COVID-19 і, відповідно, можливого посилення карантину найближчим часом.

"Це не парадокс. Дивіться, локдаун можуть ввести за 15 тисяч хворих за добу, а 30 жовтня добовий приріст інфікованих склав рекордні понад 8 тис. осіб (по всій Україні). У Києві вже обмежено години роботи кафе й ресторанів, але на вулицях багато людей. І більшість нападів трапляється, коли люди йдуть на роботу/з роботи або ж просто в магазин. Таке враження, що грабіжники запасаються – на випадок можливого локдауну і, як наслідок, зменшення їхніх кримінальних доходів", – розповів правоохоронець.

Також, за його словами, в столиці продовжують орудувати гастролери з бідніших міст і регіонів.

Водночас зараз грабіжники сповна використовують ситуацію з COVID-19 у своїх цілях.

"Якщо раніше частіше нападали в темний час доби, то тепер і вранці, і вдень. Маскою на обличчі – медичною або саморобною зі спандекса – зараз на вулиці нікого не здивуєш. А якщо обличчя злочинця приховано, то потерпілому складніше описати його прикмети і, звичайно ж, якщо впіймають – впізнати. Та й знайти важче", – пояснив співрозмовник OBOZREVATEL.

Частіше стали нападати на чоловіків

За останній тиждень у столиці відбулася низка нападів на чоловіків. У Дніпровському районі столиці 29 жовтня трапилось два таких грабежі. Вранці на вулиці Андрія Малишка злочинець відібрав у 25-річного киянина дві тисячі гривень. А ввечері на вул. Курнатовського грабіжник вихопив сумку в 56-літнього чоловіка.

Днем раніше в тому ж районі, але на бульварі Перова, невідомий відібрав у 39-річного чоловіка гроші та мобільний телефон. Це сталося вранці.

Жертвами грабіжників все частіше стають чоловіки

В Оболонському районі 27 жовтня злочинець напав на 53-річного киянина і буквально "залив" його з газового балона. Це сталося о 16 годині на вул. Зої Гайдай. Здобиччю грабіжника стало понад 50 тисяч гривень.

А ось 25 жовтня в Солом'янському районі озброєний злочинець у масці напав на 47-річну жінку. Як розповіли джерела OBOZREVATEL, він приставив пістолет до голови жертви, наказав роздягнутися, а потім відібрав гроші та золоті прикраси. Цинічний розбійний напад стався на вул. Солом'янській близько 7 ранку.

Напад стався на вулиці Солом'янській вранці 25 жовтня. Google Maps

Декілька порад:

Не треба світити мобільними телефонами, не тримайте їх у руці під час пересування вулицею.

Не розмовляйте по телефону, коли заходите до під'їзду, і не заходьте з незнайомою людиною в ліфт.

Бажано носити сумки на довгому ремені/ручці, навскоси через плече – щоб ускладнити злочинцеві ривок із руки.

Документи і гроші краще тримати, наприклад, у нагрудній кишені. У холодну пору року це простіше, ніж влітку.

За можливості не ходіть поодинці – хоча би в пізній час.

Грабіжники вихоплюють у жінок сумки та забирають цінності