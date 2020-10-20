У Києві фура без гальм знесла зупинку

Борис Бондар Кримінал 21:38, 20.10.2020 Оновлено: 21:49, 20.10.2020

На вулиці Пирогівський шлях у Києві у вантажівки відмовили гальма, і вона знесла зупинку громадського транспорту.

Про це повідомив у Facebook Київ Оперативний. У повідомленні сказано, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На фото видно повністю зруйновану зупинку. Обставини події поки невідомі.

"Це все, що вам потрібно знати про те, як проходить техогляд у подібних авто", – йдеться в коментарі до фото.

Вантажівка врізалася в зупинку
Facebook Київ Оперативний
Фура без гальм збила зупинку
Facebook Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулиці Жилярді в Харкові трапилася велика ДТП з вантажівкою. Автомобіль, у якого відмовили гальма, "зніс" три легковики та автобус.

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