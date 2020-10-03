У Києві чоловік в масці з ножем холоднокровно убив жінку та втік

У Києві на проспекті Відрадному невідомий чоловік убив ножем хазяйку продуктового магазину і втік.

Як повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook, зловмисник у штанах і куртці з білою маскою на обличчі, замотаною шарфом, підбіг до чорного входу м'ясного магазину, де з ножем напав на хазяйку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Нападник наніс жінці кілька ударів ножем у спину, від яких вона померла на місці, після чого зник у невідомому напрямку.

До поліції позвонив невідомий чоловік і повідомив про вбивство. На місці працювали кінологи, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група.

Наразі невідомо, чи забрав нападник кошти чи цінності у загиблої. Правоохоронці опрацьовують усі можливі версії злочину.

Чоловік підбіг до чорного входу м'ясного магазину, де з ножем напав на хазяйку Facebook "Вартові еспресо"

Нападник наніс жінці кілька ударів ножем у спину, від яких вона померла на місці Facebook "Вартові еспресо"

До поліції позвонив невідомий чоловік і повідомив про вбивство Facebook "Вартові еспресо"

На місці працювали кінологи, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Facebook "Вартові еспресо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві по-звірячому вбили чоловіка: шию пробили ножицями й обмотали ременем.