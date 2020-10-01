У Києві BMW врізався в стовп, а водій забув про аварію та заявив про викрадення. Фото ДТП

У Києві водій BMW скоїв ДТП, втік із місця події, а опісля повідомив про викрадення свого авто.

Про це повідомляє столична пресслужба патрульної поліції. Правоохоронці розповіли про інцидент із хибним викликом.

"Цікавий виклик надійшов сьогодні патрульним, які обслуговують Солом'янський район. До інспекторів звернувся чоловік і повідомив, що протягом ночі зник його автомобіль BMW. Як з'ясували патрульні, автомобіль, який "зник", перебуває на перехресті вулиць Голего і Гетьмана. Очевидно, що він в'їхав в електроопору", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що після виявлення авто, чоловік згадав, що потрапив у ДТП самостійно, близько першої години ночі. Після чого пішов додому пішки і ліг спати.

Патрульні склали на водія постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик поліції) КпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом водій збив на смерть пішохода і загинув під час зіткнення з іншим авто.