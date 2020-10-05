У Києві батько спалив у ліжку 6-річного сина – ЗМІ

У Києві на Виноградарі батько після сварки з дружиною підпалив ліжко з 6-річним сином і закрив квартиру, не пускаючи туди жінку.

Про це повідомив dtp.kiev.ua. Рятувальники підтвердили смерть дитини.

На місце прибули пожежники, поліція і карети швидкої допомоги. Працює слідчо-оперативна група.

Як повідомив Telegram-канал Київ Оперативний, в один із моментів після підпалу чоловік виліз у вікно, пожежні йому кричали "відкрий двері", а він їм у відповідь сказав "зараз, іще 5 хвилин".

Підозрюваного затримали правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Хмельниччині в гаражі рідного дому повісився 32-річний чоловік. Перед смертю він також повісив власного сина. Малюкові тільки в травні виповнився рік.

У Скадовському районі Херсонської області 36-річна місцева жителька намагалася втопитися в Північно-Кримському каналі разом із 4-річною дитиною, яка хворіла на аутизм.