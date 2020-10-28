У Києві автобус зніс торговельний намет під зупинкою, є жертва. Фото 18+

Увечері в середу, 28 жовтня, на Видубичах у Києві трапилася смертельна ДТП з маршрутним автобусом.

Як повідомила пресслужба столичної поліції у Facebook, про аварію біля станції метро правоохоронцям доповіли о 18:44 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередньою інформацією, водій автобуса виїхав на пішохідну зону біля зупинки і зніс МАФ. Унаслідок цього травмувалися двоє людей і одна людина загинула на місці події", – розповіли правоохоронці.

Правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини і причини ДТП, щоб дати правову кваліфікацію інциденту.

Увага, фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Тичини водій на навчальному автомобілі збив жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.