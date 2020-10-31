У Києві авто вилетіло на тротуар і збило 16-річного хлопця. Фото та відео

У Подільському районі Києва 31 жовтня стався ДТП за участю двох автомобілів, в результаті чого один з них відкинуло на підлітка, який стояв на тротуарі.

Аварія трапилася на перехресті проспекту Свободи та вулиці Межовій. Від удару 16-річному хлопцю вибило зуб, його госпіталізували, пише "Київ оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, водій Toyota не надав перевагу в русі Hyunday.

"В результаті зіткнення Toyota відкинуло на тротуар, де в цей час стояв 16-річний хлопець, який чекав на зелене світло, щоб перейти вулицю. Водії не постраждали, а от хлопця госпіталізували. Удар припав на щелепу. Він втратив зуб і серйозно пошкодив підборіддя" , – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Києва, на майдані Незалежності, 30 жовтня сталася ДТП, в результаті якої загинуло двоє людей і постраждали ще четверо.