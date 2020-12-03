У ДТП під Києвом зіткнулися сім машин і два автобуси

Obozrevatel Життя столиці 10:57, 3.12.2020 Оновлено: 11:45, 3.12.2020

Під Києвом у ДТП потрапило дев'ять автомобілів. Аварія трапилась у Броварах на шляхопроводі по вулиці Онікієнка вранці 9 грудня.

Попередньо причиною стала ожеледиця. Серед розбитих авто – легковики, позашляховики та два автобуси, повідомляє портал dtp.kiev.ua (щоб побачити відео, доскрольте сторінку до кінця).

''Незважаючи на серйозні пошкодження авто, дивом обійшлося без загиблих. Постраждали лише двоє людей'', – повідомили на порталі.

Один постраждалий був госпіталізований, інший отримав допомогу медиків на місці.

ДТП у Броварах трапилось вранці
dtp.kiev.ua
Під Києвом сталося ДТП за участю дев'яти авто
dtp.kiev.ua
У ДТП під Києвом пострадало двоє людей
dtp.kiev.ua

Експерти пояснюють, що вранці на шляхопроводах утворюється ожеледиця. При швидкості в 40 - 50 км/год можна повністю втратити керування автомобілем.

Серед постраждалих - автомобіль військових
dtp.kiev.ua
У ДТП під Києвом портапило два автобуси
dtp.kiev.ua
Поліція перекрила шляхопровід та встановлює подробиці аварії
dtp.kiev.ua
Масштабне ДТП сталося на виїзді з мікрорайону Торгмаш в Броварах
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3 грудня на дорогах західних, північних та центральних областей України подекуди ожеледиця, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Київській області хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про ДТП під Києвом на об'їзній Борисполя. Біля села Рогозів позашляховики Volkswagen та КІА врізалися у вантажівку.

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