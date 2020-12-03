У ДТП під Києвом зіткнулися сім машин і два автобуси

Під Києвом у ДТП потрапило дев'ять автомобілів. Аварія трапилась у Броварах на шляхопроводі по вулиці Онікієнка вранці 9 грудня.

Попередньо причиною стала ожеледиця. Серед розбитих авто – легковики, позашляховики та два автобуси, повідомляє портал dtp.kiev.ua (щоб побачити відео, доскрольте сторінку до кінця).

''Незважаючи на серйозні пошкодження авто, дивом обійшлося без загиблих. Постраждали лише двоє людей'', – повідомили на порталі.

Один постраждалий був госпіталізований, інший отримав допомогу медиків на місці.

Експерти пояснюють, що вранці на шляхопроводах утворюється ожеледиця. При швидкості в 40 - 50 км/год можна повністю втратити керування автомобілем.

3 грудня на дорогах західних, північних та центральних областей України подекуди ожеледиця, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Київській області хмарно, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про ДТП під Києвом на об'їзній Борисполя. Біля села Рогозів позашляховики Volkswagen та КІА врізалися у вантажівку.