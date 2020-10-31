У ДТП на Майдані Незалежності в Києві постраждала сім'я з 5-місячною дитиною – прокуратура
Загалом було травмовано трьох осіб
Їх стан оцінили як задовільний
Також загинули дві жінки 1941 та 1990 років народження
У ДТП, яке трапилося на Майдані Незалежності в Києві 30 жовтня, постраждала родина із 5-місячним немовлям.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook офіційна представниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Вона також наголосила, що водію Land Rover увечері 30 жовтня повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали й помістили під охорону в лікарні.
Тим часом пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook наголосила, що буде вирішуватися питання щодо обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу.
"З’явилася уточнювальна інформація щодо постраждалих. Дві жінки, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, на жаль, загинули на місці. Ще троє людей отримали травми, коли некероване авто виїхало на проїжджу частину і врізалось в інші машини", – написала Максимець.
"На біду, в одній з автівок була сім’я з 5-місячною дитиною. Усіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними їх стан задовільний", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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За кермом перебував киянин Назаренко 1954 року народження.
Поліція показала ролик з траєкторією руху автомобіля Land Rover, який наїхав на пішоходів.