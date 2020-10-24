Студента, який помочився на портрети Небесної Сотні, відрахували з університету

Кирило Лютий Кримінал 17:26, 24.10.2020 Оновлено: 17:52, 24.10.2020

Студента Іларіона Борисенка відрахували з Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка після того, як він помочився на пам'ятний знак загиблим героям Небесної Сотні.

Про це в суботу, 24 жовтня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, опублікувавши відео з 21-річним уродженцем Донецька.

Борисенко визнав свою провину і заявив, що йому "дуже соромно за це". Хлопець стверджував, що нібито "просто втік і дуже сильно хотів у туалет".

Як писав OBOZREVATEL, поліція затримала студента 3-го курсу Іларіона Борисенка 23 жовтня. Хлопець підтвердив, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

Пізніше з'явилася інформація, що студент, який переїхав до столиці з Донецька, нібито "отримав замовлення" осквернити пам'ятний знак загиблим героям Небесної Сотні.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

У Вінниці кандидатка від "слуг" матами закликала боротися з "ж*дизмом". Відео 21+

ЦВК пояснила, як заповнювати бюлетень на місцевих виборах. Відеоінструкція

Українці можуть після звільнення ще майже рік отримувати частину зарплати: закон

Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ

Цінуємо як Україну, так і Росію, – Цепкало у Шустера відмовилася визнати окупацію Криму