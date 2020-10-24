Студента, який помочився на портрети Небесної Сотні, відрахували з університету

Студента Іларіона Борисенка відрахували з Державного Університету Телекомунікацій Володимира Толубка після того, як він помочився на пам'ятний знак загиблим героям Небесної Сотні.

Про це в суботу, 24 жовтня, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook, опублікувавши відео з 21-річним уродженцем Донецька.

Борисенко визнав свою провину і заявив, що йому "дуже соромно за це". Хлопець стверджував, що нібито "просто втік і дуже сильно хотів у туалет".

Як писав OBOZREVATEL, поліція затримала студента 3-го курсу Іларіона Борисенка 23 жовтня. Хлопець підтвердив, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Йому загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.

Пізніше з'явилася інформація, що студент, який переїхав до столиці з Донецька, нібито "отримав замовлення" осквернити пам'ятний знак загиблим героям Небесної Сотні.