Стало відомо ім'я ветерана ООС, який вчинив самоспалення в Києві, і його мотив. Фото

Боєць-фронтовик ООС 49-річний Микола Микитенко вчинив самоспалення в центрі Києва на знак протесту проти політики президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомила в Facebook громадська організація "Відсіч". За інформацією дочки Микитенка Юлії, яка також є військовослужбовцем, в даний час її батько живий, проте шанси вижити – мінімальні.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, поліції Микитенко пояснив, що його не пустили до кабінету президента України. В опіковий центр чоловіка госпіталізувала 55 бригада київської міської клінічної лікарні №2. Перед самоспаленням він був одягнений в камуфляжну форму і малиновий берет. На грудях у нього було більше десятка медалей. Живе Микитенко в Крюковщині. За його словами, він інвалід АТО, ніде не працює.

З останніх повідомлень Микитенка в Facebook можна зрозуміти, що він незадоволений політикою Зеленського щодо бійців, які захищають Україну від агресора. Його рідні також це підтвердили.

У соцмережі Микитенко закликав всіх виходити на акцію протесту за Україну, як це зробила громадськість 24 серпня в День Незалежності.

"У 2014 році Микитенко брав участь в боях під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на Карачуні він отримав поранення, має групу інвалідності. Після лікування служив в різних бойових підрозділах в зоні ООС", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві на Хрещатику вночі 11 жовтня 49-річний чоловік підпалив себе. Обгорілого чоловіка госпіталізували в лікарню з 97% опіків тіла.