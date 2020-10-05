Смертельна ДТП у Броварах: у ДБР сказали, що загрожує копу

Дільничному офіцеру Деснянського управління поліції Києва, який скоїв смертельну ДТП у Броварах, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Як повідомляється на офіційному сайті Державного бюро розслідувань, слідчі ДБР затримали поліцейського в порядку ст.208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Також готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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