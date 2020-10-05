Смертельна ДТП у Броварах: стали відомі нові подробиці про поліцейського

Obozrevatel Кримінал 09:49, 5.10.2020 Оновлено: 10:34, 5.10.2020

Правоохоронець, який збив 4 жовтня на пішохідному переході в Броварах матір із дочкою, раніше працював у поліції Київської області.

Як уточнило OBOZREVATEL інформоване джерело, у серпні 30-річний чоловік перевівся до столичної поліції.

"Він сам місцевий, живе в Броварах. До серпня працював у поліції Борисполя, але потім перевівся до Києва – у Деснянське управління поліції", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Броварах Київської області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння 4 жовтня скоїв смертельну ДТП – на пішохідному переході він збив двох жінок, перша з них загинула на місці.

Чоловіка вже звільнили з органів внутрішніх справ, а його безпосередній керівник після проведення службового розслідування буде знятий з посади.

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