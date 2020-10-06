Смертельна ДТП у Броварах: суд відправив копа до СІЗО

У вівторок, 6 жовтня, Голосіївський районний суд Києва взяв під варту поліцейського, який п'яним за кермом авто збив матір і дочку в Броварах.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, правоохоронця затримали на 60 днів.

Нагадаємо, що в Броварах Київської області поліцейський в стані алкогольного сп'яніння 4 жовтня скоїв смертельну ДТП – на пішохідному переході він збив матір з дочкою.

В аварії 43-річна Надія Чамара загинула на місці, а 22-річна Марина отримала серйозні травми.

Винуватцем ДТП виявився дільничний офіцер Деснянського управління поліції, якого вже звільнили з органів внутрішніх справ. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Також стало відомо, що правоохоронець раніше працював в поліції Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі почали збір допомоги для постраждалій в ДТП дівчини.