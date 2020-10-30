Смертельна ДТП на Майдані в Києві: з'явилося відео з траєкторією руху позашляховика

Вікторія Довгань Кримінал 18:27, 30.10.2020 Оновлено: 19:33, 30.10.2020

У мережі з'явився ролик, на якому знято пересування автомобіля Land Rover, що 30 жовтня спровокував смертельну ДТП на Майдані Незалежності.

Його оприлюднила пресслужба патрульної поліції Києва. На кадрах видно, як авто проїжджає повз Будинок Профспілок, повертає, врізається в іншу машину, а потім неконтрольовано їде просто в натовп пішоходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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