Смертельна ДТП на Майдані в Києві: з'явилося відео з траєкторією руху позашляховика
Некерований рух машини почався, коли та минула Будинок Профспілок
Спершу вона врізалася в інше авто
Після цього транспортний засіб виїхав на пішохідну зону
У мережі з'явився ролик, на якому знято пересування автомобіля Land Rover, що 30 жовтня спровокував смертельну ДТП на Майдані Незалежності.
Його оприлюднила пресслужба патрульної поліції Києва. На кадрах видно, як авто проїжджає повз Будинок Профспілок, повертає, врізається в іншу машину, а потім неконтрольовано їде просто в натовп пішоходів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
водій позашляховика наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності.
Крім того, що двоє людей загинули, ще четверо були травмовані.
У мережі з'явилося відео з моментом наїзду авто на людей.
Також стало відомо, що за кермом Land Rover був киянин, пенсіонер 1954 року народження Назаренко.
Він втратив свідомість, оскільки недавно переніс операцію на серці.