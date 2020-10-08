Смерть солдата-строковика під Києвом: з'явилися нові подробиці

Солдата-строковика Нацгвардії України, який став жертвою нестатутних відносин у військовій частині під Вишгородом, намагалися реанімувати до приїзду лікарів.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, причини смерті встановила медична експертиза, однак деталей не уточнив.

"Солдат після того, як його вдарили, прийшов в казарму. Там йому стало погано, і він втратив свідомість. Лікарі, яких викликали в частину, тільки констатували його смерть. Під час первинного огляду на тілі загиблого ніяких тілесних ушкоджень не знайшли", - розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що солдат-строковик Національної гвардії України підозрюється у вбивстві іншого військовослужбовця.

Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб. Він буде міститися на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку по Києву та Київській області.