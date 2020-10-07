Смерть солдата під Києвом: з'явилися нові подробиці про 'дідівщину'

Солдат-строковик Національної гвардії України підозрюється у вбивстві іншого військовослужбовця.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону, подія трапилася у військовій частині в Вишгороді Київської області.

"3 жовтня 2020 року військовослужбовець, порушуючи статутні правила взаємовідносин між військовими за відсутності між ними відносин підлеглості ("дідівщина" – Ред.), застосував насильство до свого товариша по службі. А саме змусив останнього віджиматися від підлоги, після чого завдав удар кулаком правої руки в область грудної клітки, від чого потерпілий знепритомнів і, не приходячи до тями, помер", – йдеться в інформації.

Військового затримали і вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 406 КК України. Проводяться судово-медичні експертизи та слідчі дії задля встановлення об'єктивних обставин скоєного злочину.

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