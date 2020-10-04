У Броварах п'яний коп скоїв смертельну ДТП: покалічена донька кричала "мама" і повзла до тіла

У Броварах Київської області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння 4 жовтня скоїв смертельну ДТП – на пішохідному переході він збив маму з донькою, перша з них загинула на місці.

Копа одразу звільнили з органів внутрішніх справ, повідомила пресслужба Управління комунікації Національної поліції України, цитуючи слова голови НПУ Ігоря Клименка. Новину доповнено подробицями.

Зазначається, що аварія трапилася приблизно о 17:50 навпроти МКЦ "Прометей". Водій автомобіля Volkswagen Passat, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, збив жінок на "зебрі", а потім проїхав ще пів сотні метрів та зіткнувся з деревом.

У результаті ДТП старша жінка загинула на місці події, дівчина ж отримала травми різного ступеня тяжкості – її доставили в лікарню. За словами очевидців, постраждалими виявилися матір із донькою.

"Сиділи на лавці біля "Прометея" і почули різкий звук автівки, який і привернув увагу. Коли повернули голову, то побачили, як від удару Volkswagen Passat двоє жінок, що рухалися пішохідним переходом в напрямку бібліотеки, "перевернулися в повітрі". Дівчину відкинуло на зелену зону до дерев, а жінку старшого віку авто збило двічі – вдруге в повітрі", – гаводить місцеве видання "Трибуна Бровари" розповідь свідків ДТП.

Вони підкреслили, що навіть після цього автомобіль не зупинився і поїхав далі в напрямку центру міста. Однак аварію помітили мотоциклісти, які спробували зупинити Volkswagen Passat. Ймовірно, водій мав намір об’їхати їх, але не справився з керуванням і вже через декілька метрів ударився в дерево біля міськвиконкому.

У Броварах п’яний поліцейський збив жінок на переході

Свідки додали, що поліція прибула на місце події досить оперативно. Винуватець ДТП вийшов із автомобіля і намагався втекти, однак правоохоронці його затримали.

Очевидці надавали допомогу потерпілим, поки правоохоронці затримували винуватця ДТП

"Покалічена донька кричала "мама" і намагалася підповзти до вже мертвого тіла матері... Прошу зв'язатися зі мною опікунів дівчинки для організації допомоги. Також будемо вдячні за інформацію про водія. Добрі люди і йому обов'язково допоможуть. Ми будемо стежити за ситуацією і доб'ємося реального терміну, навіть якщо п'яний водій виявиться атовцем/УБС", – написав про це у Facebook активіст Влад Антонов.

Коп на авто врізався в дерево після того, як збив жінок на "зебрі"

Відомо, що на місце прибули керівництво столичного управління поліції та поліції Київщини, крім того, до вечора неділі там продовжували працювати фахівці Державного бюро розслідувань.

За словами глави НПУ, за кермом був дільничий офіцер Деснянського управління поліції.

Моменти аварії у Броварах, яку скоїв п’яний поліцейський

"Поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ. Його безпосереднього керівника після проведення службового розслідування буде знято з посади. Також ми всіляко сприятимемо представникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. Винуватець має понести справедливе покарання", – запевнив Клименко.

Скриншот посту. Facebook Влад Антонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водій BMW скоїв ДТП, втік із місця події, а опісля повідомив про викрадення свого авто.