Прокуратура Києва зайнялася фактом можливого стеження за Арахамією

У Києві правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного стеження за народним депутатом. Очевидно, йдеться про главу фракції "Слуги народу" Давида Арахамію.

Як інформує пресслужба Київської міської прокуратури, 24 жовтня до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить народному депутату, було виявлено підозрілий предмет.

Зазначається, що фахівці вибухово-технічної служби обстежили його і встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, ним виявився трекер для відстеження переміщень авто. Знахідку направлять на експертне дослідження.

"За фактом ймовірного стеження за народним депутатом України розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 (незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Поки слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури №6 встановлюють обставини цієї події.

За результатами експертизи щодо виявленого предмету буде визначена остаточна кваліфікація та подальша підслідність кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив пристрій стеження на своєму авто. Про це він написав 24 жовтня на своїй сторінці у Facebook, інцидент підтвердили і правоохоронці.