Після суду над Антоненком у справі Шеремета у Києві відбулися сутички. Відео

Під будівлею Апеляційного суду Києва сталися сутички між силовиками і прихильниками одного з обвинувачених Андрія Антоненка.

Як повідомляється на сторінці "Громадського" в Facebook, є постраждалі. Одного з них забрали на машині швидкої допомоги.

Суд відмовився відпускати Антоненко з-під варти, після чого під будівлею почалися зіткнення. Його пропонували взяти па поруки депутати від різних фракцій: "Європейської Солідарності", "Слуги народу", "Голосу".

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