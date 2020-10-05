Під Києвом упав мотодельтаплан, є жертви

Дар'я Дурова Кримінал 20:01, 5.10.2020 Оновлено: 20:35, 5.10.2020

Поблизу села Перемога Баришівського району Київської області в понеділок, 5 жовтня, впав мотодельтаплан. Унаслідок НП загинуло двоє осіб.

Інцидент трапився о 18:14, повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уточнюється, що мотодельтаплан розбився на полі.

"Проводиться обстеження території. На місці події залучено 12 осіб та три одиниці техніки, з них від ДСНС –10 людей особового складу та дві одиниці техніки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозували погіршення погоди в Києві на 5 жовтня із сильними поривами вітру до 15-20 м/с.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

У Чорне море зайшов британський "дракон" із зенітними ракетами. Фото

Продукты, предупреждающие COVID-19: диета для профилактики вирусных болезней

Венедіктова може переїхати на іншу держдачу – ЗМІ

У Білорусі ОМОН затримав 13-річну дівчинку. Відео

Жириновський із погрозами закликав Україну, Вірменію, Азербайджан і Білорусь "повернутися додому" в Росію