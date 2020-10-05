Під Києвом упав мотодельтаплан, є жертви

Поблизу села Перемога Баришівського району Київської області в понеділок, 5 жовтня, впав мотодельтаплан. Унаслідок НП загинуло двоє осіб.

Інцидент трапився о 18:14, повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій. Уточнюється, що мотодельтаплан розбився на полі.

"Проводиться обстеження території. На місці події залучено 12 осіб та три одиниці техніки, з них від ДСНС –10 людей особового складу та дві одиниці техніки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозували погіршення погоди в Києві на 5 жовтня із сильними поривами вітру до 15-20 м/с.