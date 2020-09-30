Під Києвом водій збив на смерть пішохода та загинув під час зіткнення з іншим авто

У Броварському районі Київської області водій Skoda збив на смерть пішохода, а потім загинув унаслідок зіткнення з іншим автомобілем.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, загиблого пішохода знайшли тільки після того, як почали оглядати місце ДТП.

"На автодорозі "Київ-Чернігів" неподалік села Рудня 29 вересня близько 20:30 Skoda збила пішохода, після чого виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Volkswagen. Унаслідок отриманих травм водій Skoda та пішохід загинули на місці ДТП", – розповіло джерело.

ДТП трапилася на трасі "Київ-Чернігів". Google Maps

Унаслідок ДТП загинули дві людини.

Він додав, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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